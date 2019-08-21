Выставка работ мастеров Псковской области открылась в Центре народного творчества

14:36, 21 августа 2019, ПАИ

В Псковском областном Центре народного творчества на улице Некрасова,10 открылась тематическая выставка «Народные мастера Псковской области», приурочена она к 75-летию региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Свои работы для выставки подготовили 60 мастеров из Пскова, Псковского, Печорского, Локнянского, Великолукского, Новоржевского и Порховского районов. Всего в экспозиции около 500 экспонатов.

Экспозиция открыта с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу увидеть работы можно с 11:00 до 16:00. Выставка будет работать до конца года.

До 23 августа включительно можно также посетить выставку «Псковская область: события и люди» в областном архиве.

23 августа в Детском парке Пскова состоится концерт певца Юрия Кононова и группы «Русский характер». Начало выступления в 20:00, вход бесплатный.

Псковская область образована 23 августа 1944 года. В настоящее время в состав региона входят два города областного подчинения — Псков и Великие Луки и 24 района. В области живут более 620 тысяч человек.