Иркутскую чиновницу заподозрили в оскорблении пострадавших от паводков жителей

14:37, 21 августа 2019, ПАИ

В отношении начальника управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирины Алашкевич проводится служебная проверка. Как пишет ТАСС, это связано с тем, что она, якобы, оскорбительно высказалась в адрес пострадавших от паводков жителей. Проверку инициировал губернатор региона Сергей Левченко.

Звукозапись, на которой женщина с голосом, похожим на голос Ирины Алашкевич, появилась в соцсетях и Telegram-каналах. На записи говорится о том, что на встречу с посетившим Иркутскую область президентом России Владимиром Путиным пришли люди, которые были плохо одеты и у которых «два класса образования». Женщина утверждает также, что в пунктах временного размещения «они сидят в тепле, <…> с теплым туалетом, с чистой постелью, то, чего у них не было в их хлеву».

Сама Ирина Алашкекич считает запись поддельной. «Но я хочу, чтобы было официальное заключение специалистов, чтобы не осталось ни у кого никаких сомнений в этом», - отметила она.

В ликвидации последствий паводков в Иркутской области принимали участие псковские спасатели. Решение о направлении сотрудников аварийно-спасательной службы Псковской области в пострадавший регион принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников.