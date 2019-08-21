0
17:16
Синенький цветочек: В Псковской области возрождают забытые традиции
16:47
Псков намерен включить в список ЮНЕСКО «вторую волну» объектов
16:05
Михаил Ведерников о формировании команды: Пришлось бороться с формализмом и равнодушием
16:01
Tele2 гарантирует псковичам лучшую цену
15:06
Актёры Псковского драмтеатра сыграли свадьбу
15:04
В Псковской области на подарочные сертификаты новорожденным тратят 40 млн рублей
14:24
Михаил Ведерников считает обращения в соцсетях «звоночками» о недостаточно эффективной работе
Еще новости
Общество

Иркутскую чиновницу заподозрили в оскорблении пострадавших от паводков жителей

В отношении начальника управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирины Алашкевич проводится служебная проверка. Как пишет ТАСС, это связано с тем, что она, якобы, оскорбительно высказалась в адрес пострадавших от паводков жителей. Проверку инициировал губернатор региона Сергей Левченко.

Звукозапись, на которой женщина с голосом, похожим на голос Ирины Алашкевич, появилась в соцсетях и Telegram-каналах. На записи говорится о том, что на встречу с посетившим Иркутскую область президентом России Владимиром Путиным пришли люди, которые были плохо одеты и у которых «два класса образования». Женщина утверждает также, что в пунктах временного размещения «они сидят в тепле, <…> с теплым туалетом, с чистой постелью, то, чего у них не было в их хлеву».

Сама Ирина Алашкекич считает запись поддельной. «Но я хочу, чтобы было официальное заключение специалистов, чтобы не осталось ни у кого никаких сомнений в этом», - отметила она.

В ликвидации последствий паводков в Иркутской области принимали участие псковские спасатели. Решение о направлении сотрудников аварийно-спасательной службы Псковской области в пострадавший регион принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Синенький цветочек: В Псковской области возрождают забытые традиции
21 августа 2019
Синенький цветочек: В Псковской области возрождают забытые традиции
Псков намерен включить в список ЮНЕСКО «вторую волну» объектов
21 августа 2019
Псков намерен включить в список ЮНЕСКО «вторую волну» объектов
Михаил Ведерников о формировании команды: Пришлось бороться с формализмом и равнодушием
21 августа 2019
Михаил Ведерников о формировании команды: Пришлось бороться с формализмом и равнодушием
Tele2 гарантирует псковичам лучшую цену
21 августа 2019
Tele2 гарантирует псковичам лучшую цену
Актёры Псковского драмтеатра сыграли свадьбу
21 августа 2019
Актёры Псковского драмтеатра сыграли свадьбу
В Псковской области на подарочные сертификаты новорожденным тратят 40 млн рублей
21 августа 2019
В Псковской области на подарочные сертификаты новорожденным тратят 40 млн рублей
Михаил Ведерников считает обращения в соцсетях «звоночками» о недостаточно эффективной работе
21 августа 2019
Михаил Ведерников считает обращения в соцсетях «звоночками» о недостаточно эффективной работе
«Немов-центр» в Пскове может получить новую прописку
21 августа 2019
«Немов-центр» в Пскове может получить новую прописку

Идет загрузка...