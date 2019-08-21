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Общество

Псков намерен включить в список ЮНЕСКО «вторую волну» объектов

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО планируют включить еще несколько памятников, находящихся на территории Псковской области. Об этом в интервью корреспонденту Псковского агентства информации рассказал глава региона Михаил Ведерников. В начале июля были одобрены для включения в перечень 10 памятников: собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря (Преображенский собор), ансамбль Снетогорского монастыря (собор Рождества Богородицы), церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (остатки колокольни, ворота и ограда), церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей, церковь Николы с Усохи и церковь Василия на Горке.

«Мы не ограничиваемся перечисленными объектами, и в перспективе займёмся расширением списка», - сказал губернатор.

«Важно отметить одну деталь: все вошедшие в список объекты находятся в удовлетворительном состоянии. С объектами «второй волны» нужно провести серьёзную работу, которая требует значительных средств», - добавил глава региона.

Михаил Ведерников уточнил, что сейчас приоритетом является налаживание «конструктивного взаимодействия» с ЮНЕСКО и министерством культуры по сохранению и развитию памятников.

«В ближайшее время от специалистов организации мы получим управленческий план и методики работы по международным стандартам, которые нам необходимо будет внедрить на территории Псковской области», - добавил Михаил Ведерников.

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