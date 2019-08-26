Лучшие результаты показали российские спортсмены на Чемпионате мира по силовому воркауту в Пскове

09:48, 26 августа 2019, ПАИ

Четыре первых места, два вторых и одно третье заняли российские спортсмены на Чемпионате мира по силовому воркауту в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Награждение победителей провели губернатор Михаил Ведерников, президент Всемирной федерации воркаута Марис Шлезиньш и президент Федерации воркаута России Максим Попов.

Среди девушек победила Камила Кубик (Польша), второе место заняла Наталья Малеева (Россия), а третье место – Джемма Альба (Чили).

Среди мужчин в легкой весовой категории в соревнованиях на выносливость на первом месте оказался Денис Вяткин (Россия), на втором – Паям Хассаннеяд (Иран), а на третьем – Бартоломей Крук (Польша).

В тяжелой весовой категории одержал победу Денис Саратов (Россия), второй лучший результат показал Даниэль Лис (Польша), а третий – Лукас Лопес (Бразилия).

В троеборье показал лучший результат Ахарон Вирабян (Армения). Вторым стал Дмитрий Липанов (Россия), а третьим – Бартоломей Крук (Польша). В тяжелом весе победил Никита Ижболдин (Россия), второе место взял Андрас Лелькес (Венгрия), третье – Григорий Скурихин (Россия).

В абсолютном зачете чемпионата мира в категории на выносливость по силовому воркауту первым стал Денис Вяткин (Россия), вторым – Паям Хассаннеяд (Иран), третьим – Бартоломей Крук (Польша).

На церемонии закрытия губернатор Михаил Ведерников анонсировал, что в следующим году Псковская область станет площадкой для фестиваля по воркауту.

Подобные соревнования в Пскове прошли впервые. Они состоялись 24 августа при поддержке администрации Псковской области, Фонда развития Псковской области, «Команды 2018», Всемирной федерации воркаута и Федерации воркаута России.

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