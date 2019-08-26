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«Бронзу» завоевал пскович на первенстве Санкт-Петербурга по картингу

Фото предоставил Сергей Волков.

10-летний пскович Данила Волков занял третье место на первенстве Санкт-Петербурга по картингу – открытый кубок главы администрации Колпинского района. Соревнования проходили на картодроме «Ижорец» в Колпино (Санкт-Петербург). Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил отец ребёнка Сергей Волков.

Сергей Волков отметил, что по сумме очков его сын занял третье место в классе «Супер-мини». Первым и вторым оказались гонщики из Санкт-Петербурга. «Гонка была сложная, Данила занял третье место, но, я считаю, что он выполнил поставленную задачу на все 100%, - отметил отец ребенка. – Пилотом и я и тренер довольны».  

Это уже третья победа юного псковича за последнее время. В конце июля он выиграл первенство СЗФО по картингу, а в середине августа занял первое место на первенстве Санкт-Петербурга по картингу в рамках кубка Санкт-Петербурга ГБУ СОК «Ижорец».

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