Псковский городской суд рассмотрит дело бывшего замгубернатора Псковской области

18:09, 26 августа 2019, ПАИ

Псковский городской суд рассмотрит дело бывшего заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова. Как сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры России, заместитель генерального прокурора России Алексей Захаров утвердил обвинительное заключение в отношении Александра Кузнецова.

Александр Кузнецов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, заместитель губернатора Псковской области, используя свое служебное положение, получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера от руководителя коммерческого общества в виде снижения цены за приобретенный жилой дом в размере 1 млн 350 тысяч рублей.

14 декабря 2018 года в отношении Александра Кузнецова были проведены следственные действия сотрудниками правоохранительных органов и возбуждено уголовное дело. 15 декабря ему предъявили обвинение. С того момента бывший вице-губернатор находится под стражей.