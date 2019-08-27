Благодарственные письма и грамоты вручили лучшим псковским педагогам

12:12, 27 августа 2019, ПАИ

27 августа в Псковской инженерно-лингвистической гимназии на областном педагогическом совете от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова его первый заместитель Вера Емельянова вручила лучшим псковским педагогам благодарственные письма администрации Псковской области, грамоты победителей всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2018 - 2019» и подарочные сертификаты.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, благодарственные письма администрации Псковской области были вручены учителю русского языка и литературы средней школа № 7 имени В. Н. Пушкарева Островского района Людмиле Ивониной, учителю начальных классов Красногородской школы-интерната для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - «Агрошкола» Галине Зиновьевой, заведующей детским садом № 3 «Ручеек» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей» в Дедовичах Татьяне Деминой, учителю физической культуры филиала средней общеобразовательной школы № 1 Порхова «Полонская средняя общеобразовательная школа» имени героя Советского Союза А. К. Мери Лилии Кононенко.

Также вице-губернатор вручила грамоты победителям всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2018 - 2019» и подарочные сертификаты образовательного продукта. Так, награды были вручены заведующей псковского детского сада компенсирующего вида №17 Ирине Андреевой, заведующей невельского центра развития ребенка - детский сад №11 «Буратино» Татьяне Савченко, заведующей Куньинского детского сада «Лучик» Ольге Домкиной, заведующей детского сада «Бригантина» Островского района Татьяне Мартынюк, заведующей детского сада «Берёзка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей» Островского района Наталье Степановой.