Более 1 тысячи избирателей подали заявления для голосования в Псковской области за губернатора Санкт-Петербурга

12:55, 27 августа 2019, ПАИ

Более 1 тысячи человек подали заявления для голосования за губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области, в Ленинградской области – более 9 тысяч избирателей. Об это пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

«По состоянию на 26 августа, для голосования на участках в Псковской области подано 1047 заявлений. Экстерриториальные участки в Ленинградской области - 9 тыс. 613 заявлений», - уточнил собеседник агентства.

По данным ЦИК, в Санкт-Петербурге услугой «Мобильный избиратель» желают воспользоваться 12 тыс. 615 человек.

«Общая сумма заявлений для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга, включая Петербург, Ленобласть и Псков, - 23 тыс. 275 заявлений. Это люди, которые будут голосовать не по месту своей регистрации, воспользовавшись «Мобильным избирателем», - добавили в пресс-службе.

В Центризбиркоме добавили, что крайний срок подачи заявлений - 4 сентября, прием стартовал 24 июля.