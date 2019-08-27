На 32% увеличилось количество поступивших в ПсковГУ местных абитуриентов

13:08, 27 августа 2019, ПАИ

На 32% увеличилось количество поступивших в Псковский государственный университет псковских абитуриентов. Об этом заявила врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина на областном педагогическом совете, который проходит 27 августа в Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

По словам врио ректора, ПсковГУ реализует более 90 образовательных программ и может реализовывать междисциплинарные проекты, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Она отметила, что университет - классический, а не отраслевой.

Наталья Ильина также сообщила, что ПсковГУ взял на вооружение девиз «Деятельность в кооперации», благодаря которому будет вестись работа во взаимодействии с населением, работодателями и региональной властью. Кроме того, по ее словам, Псковский государственный университет защитил модель клиентоориентированного образования и новый стратегический проект «Международная исследовательская школа: технологии управления свойствами биологических объектов». Она отметила, что в регионе планируется создать исследовательскую естественно-научную школу в консорциуме с ведущими вузами и академическими институтами.

Помимо этого, врио ректора сообщила, что 26 августа была успешно защищена образовательная программа по Кикоинскому классу. «А на базе Псковской инженерно-лингвистической гимназии будет создан пилотный проект по непрерывной педагогической практике», - добавила она.