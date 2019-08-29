0
10:23
Власти Пскова ответили горожанам на просьбу убрать «арт-объект» из полусотни автопокрышек
09:58
Детский омбудсмен станет гостем ПАИ-live в 12:00
09:40
Продажа проездных для граждан в автобусах Пскова начнется с 30 августа
22:24
«Сетомаа. Семейные встречи» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21:05
Престольный праздник Успения Богородицы в Псково-Печерском монастыре (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21:02
Депутаты областного Собрания осмотрели новую школу в Дно
19:52
Петр Крупеня и Аркадий Мурылев подписали соглашение о взаимодействии
Еще новости
Общество

Второй этап спартакиады среди предприятий и организаций стартует в Пскове 7 сентября

7 сентября состоится второй этап городской спартакиады среди предприятий и организаций Пскова. В рамках этого этапа пройдут соревнования по настольному теннису, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Спартакиада среди предприятий и организаций проходит в несколько этапов по 9 направлениям: спортивная эстафета, настольный теннис, дартс, мини-футбол, шахматы, квиз, компьютерный спорт (ФИФА), соревнования спортивных семей и кулинарный батл. Первый этап – спортивная эстафета – уже состоялся 10 августа.

Организаторами мероприятия выступают комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова, спортивно-развлекательный парк «Простория» и федерация компьютерного спорта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Власти Пскова ответили горожанам на просьбу убрать «арт-объект» из полусотни автопокрышек
29 августа 2019
Власти Пскова ответили горожанам на просьбу убрать «арт-объект» из полусотни автопокрышек 1
Детский омбудсмен станет гостем ПАИ-live в 12:00
29 августа 2019
Детский омбудсмен станет гостем ПАИ-live в 12:00
Продажа проездных для граждан в автобусах Пскова начнется с 30 августа
29 августа 2019
Продажа проездных для граждан в автобусах Пскова начнется с 30 августа
«Сетомаа. Семейные встречи» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 августа 2019
«Сетомаа. Семейные встречи» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Престольный праздник Успения Богородицы в Псково-Печерском монастыре (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 августа 2019
Престольный праздник Успения Богородицы в Псково-Печерском монастыре (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Депутаты областного Собрания осмотрели новую школу в Дно
28 августа 2019
Депутаты областного Собрания осмотрели новую школу в Дно
Петр Крупеня и Аркадий Мурылев подписали соглашение о взаимодействии
28 августа 2019
Петр Крупеня и Аркадий Мурылев подписали соглашение о взаимодействии
2 сентября в Пскове приступят к сносу незаконно установленных гаражей и киосков
28 августа 2019
2 сентября в Пскове приступят к сносу незаконно установленных гаражей и киосков 1

Идет загрузка...