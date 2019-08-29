Второй этап спартакиады среди предприятий и организаций стартует в Пскове 7 сентября

10:13, 29 августа 2019, ПАИ

7 сентября состоится второй этап городской спартакиады среди предприятий и организаций Пскова. В рамках этого этапа пройдут соревнования по настольному теннису, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Спартакиада среди предприятий и организаций проходит в несколько этапов по 9 направлениям: спортивная эстафета, настольный теннис, дартс, мини-футбол, шахматы, квиз, компьютерный спорт (ФИФА), соревнования спортивных семей и кулинарный батл. Первый этап – спортивная эстафета – уже состоялся 10 августа.

Организаторами мероприятия выступают комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова, спортивно-развлекательный парк «Простория» и федерация компьютерного спорта.