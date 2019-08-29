В связи с киносъемками в Острове ограничат движение по цепным мостам

18:09, 29 августа 2019, ПАИ

Пешеходное движение по цепным висячим мостам в Острове ограничат 29, 30 и 31 августа, сообщили Псковскому агентству информации в администрации Островского района.

По мостам нельзя будет пройти в эти дни в ночное время — с 23:00-00:00 до 7:00-9:00. Ограничение движения связано с киносъёмочным процессом. По предварительной информации, режиссер Алексей Учитель 29-31 августа отснимет материал для фильма о Викторе Цое.

На встрече с псковскими журналистами Алексей Учитель отмечал, что Остров станет одной из площадок для его новой картины. Для фильма о Викторе Цое режиссер уже снял материал в деревне Выбуты Псковского района. Съемочную площадку в Выбутах посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.