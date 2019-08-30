До конца года в России построят 100 новых школ

12:31, 30 августа 2019, ПАИ

До конца года в России построят 100 новых школ. Об этом сообщила министр просвещения Ольга Васильева перед началом Общероссийского родительского собрания, пишет ТАСС.

«Быстрее всего ощущается строительство новых школ, потому что задача национального проекта «Образование» - она триединая - это инфраструктура, содержание и кадры. Инфраструктура в первую очередь ощутима. До конца года мы построим 100 школ, а к 2024 году мы должны построить 240 тысяч новых школьных мест», - уточнила министр.

Ольга Васильева добавила, что по программе федерального проекта «Учитель будущего» в 15 регионах построят центры профессиональной переподготовки для учителей. «В этом году мы вводим 2 тысяч новых точек роста - это упор на сельские школы, чтобы именно сельские школы стали центрами гуманитарного и технического образования», - подытожила Ольга Васильева.

В этом году новая школа на 500 учеников построена в городе Дно Псковской области. Первые ученики сядут за парты уже 2 сентября. Запланировано также строительство школы на 800 мест, которое начнётся в Великих Луках в ближайшее время.

В 2017 году новую школу открыли в псковском микрорайоне Борисовичи. В 2018 году - в Великих Луках. В Минпросвещения уже поданы заявки на строительство новых школ в посёлке Линово Пыталовского района, Гдове, в Печорском районе и ряде других муниципалитетов.