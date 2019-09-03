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Общество

Ученый объяснил, откуда в Великих Луках появились пираньи

 Пираньи оказались в реке Ловать в Великих Луках из-за аквариумистов, которые выбрасывают рыбу в связи с высокими затратами на ее содержание. Об этом заявил заведующий кафедрой зоологии и экологии животных Псковского государственного университета Владимир Прокофьев, сообщается на сайте «Рыбалка и рыбаки».

По словам Владимира Прокофьева, пираньи питаются мясом, поэтому их довольно затратно содержать, из-за чего владельцы выпускают их в реку. Подобные случаи, как отметил профессор, уже происходили в Сибири и под Москвой.

При этом завкафедрой зоологии и экологии животных сомневается, что великолучане поймали именно паку: по фотографии трудно определить вид пираньи, можно только сделать вывод, что это типичная хищная пиранья.

Кроме того, Владимир Прокофьев рассказал, что в водах Псковской области с пониженной температурой тропические пираньи не смогут размножаться, лишь только расти. Ученый также заверил, что пираньи не переживут заморозки.

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