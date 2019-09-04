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Общество

Закрыт сбор средств на реабилитацию для трёхлетней Киры Дегтярёвой из Пскова

Закрыт сбор средств на реабилитацию для трёхлетней Киры Дегтярёвой из Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении российского Детского фонда.

Более 113 тысяч рублей на счет Детского фонда перевели псковичи, еще 8 тысяч удалось собрать во время благотворительной акции в кафе, 17 тысяч внесли участники музыкального фестиваля, 47 тысяч удалось выручить во время продажи гигантского медовика на «Медовом фестивале»

У девочки ДЦП, поэтому ей требуется дорогостоящая реабилитация, курс которой стоит 185 тысяч рублей. Кира родилась здоровым ребёнком, но после выписки из роддома девочку пришлось госпитализировать в отделение патологии новорожденных. Девочке поставили диагноз перинатальное поражение центральной нервной системы. Затем врачи обнаружили еще первичный иммунодефицит и детский церебральный паралич (ДЦП).

У Киры есть шанс развиваться как ее сверстники. По словам врачей, в этом ей поможет курс реабилитации в Нижегородской клинике. В ближайшее время Кира с мамой отправятся в медицинское учреждение, где с девочкой будут работать психологи, логопеды и врачи ЛФК.

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