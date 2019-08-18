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Общество

47 тысяч рублей собрали псковичи для Киры Дегтярёвой на «Медовом фестивале»

47 тысяч рублей собрали псковичи в рамках благотворительной акции по продаже 100-килограммового медовика на «Медовом фестивале» 17 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском отделении Российского детского фонда.

В этом году детский фонд как партнёр фестиваля стал оператором по сбору средств для маленькой Киры Дегтярёвой, которой требуется порядка 185 тысяч рублей на реабилитацию.

Фоторепортаж с фестиваля смотрите здесь и здесь.

Медовый фестиваль состоялся 17 августа в Детском парке Пскова. Организаторами «Медового фестиваля» выступили Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области при поддержке регионального комитета по культуре.

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