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Общество

Организацию учебного процесса в Доме детского творчества в Пскове обсудили родители, педагоги и представители администрации области

В Доме детского творчества в Пскове 6 сентября прошла встреча родителей, педагогов и руководства профильных комитетов области и города. Провела ее по поручению губернатора первый заместитель главы региона Вера Емельянова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области. 

Поводом для встречи стало обсуждение деталей учебного процесса в связи с предоставлением площадей Дома детского творчества для проведения занятий Центра образования «Подросток». В последнем требуется ремонт здания. Работы планируется начать в ближайшее время и выполнить за 2 года.

Администрации Центра поручено подготовить проектно-сметную документацию. На встрече Вера Емельянова, руководитель комитета образования Псковской области Александр Седунов обсудили с родителями и педагогами основные вопросы организации занятий, объединения учебных программ дополнительного и общего среднего образования.

Вера Емельянова особо отметила, что будут учтены все пожелания педагогов, учащихся и родителей.

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