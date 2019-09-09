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Общество

К 30 ноября в Пскове установят светофор на «зебре», где мотоцикл насмерть сбил девочку

Объявлен аукцион на обустройство пешеходных переходов на проспекте Энтузиастов, 5А и улице Ипподромной в Пскове. Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 515 тыс. 151,52 рубля. Источник финансирования - субсидии из областной казны и софинансирование из бюджета города Пскова на 2019 год в рамках программы развития и содержания улично-дорожной сети города, направленной на повышение безопасности дорожного движения

Аукцион планируется провести 19 сентября, а работы нужно завершить к 30 ноября.

В соответствии с техзаданием подрядчику нужно установить дорожные знаки, светофор и металлические ограждения.

К 6 декабря светофорный объект появится и на Рижском проспекте, 31 в районе магазина «Маяк». Эти работы обойдутся в 926 тыс. 450,39 рубля и будут выполнены по той же программе.

Решение сделать пешеходный переход на проспекте Энтузиастов регулируемом приняли после ДТП, в котором под колёсами мотоцикла погибла 6-летняя девочка. 7 апреля она вместе с мамой переходила дорогу по «зебре». Машины пропустили пешеходов, а мотоцикл, которым управлял нетрезвый мужчина, не остановился и сбил ребёнка. Девочка умерла от полученных травм в больнице. 33-летнего виновника ДТП будут судить.

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  • Гибель ребенка под колёсами мотоцикла в Пскове
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