Руководство Псковского театра: В спектакле «Ревизор» отсутствует откровенное сексуальное содержание

10:13, 16 сентября 2019, ПАИ

Руководство Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина прокомментировало шумиху вокруг показа спектакля «Ревизор», разгоревшуюся в Екатеринбурге по поводу показа постановки в местном ТЮЗе. Комментарий размещён на официальной странице театра в «Фейсбуке».

«Мы с некоторым удивлением наблюдаем за «скандалом», развернувшимся вокруг показа нашего спектакля «Ревизор» на фестивале «Реальный театр» в Екатеринбурге. Удивление это связано с тем, что «скандал» развернулся вовсе не в день показа, а спустя пять дней. На спектакле никаких эксцессов не было», - заметили в своём комментарии художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев и арт-директор театра Андрей Пронин.

По их словам, несколько десятков человек, которым оказалась не близка эстетика спектакля, покинули зал в антракте. Оставшиеся несколько сотен устроили овацию в финале, звучали голоса: «Браво! Спасибо!»

«И к нам, и к нашим артистам подходили люди, благодарили и просили приезжать еще. Такое случается не на каждом гастрольном спектакле и не в каждом городе. Хотя тепло аплодируют «Ревизору» всегда», - говорится в комментарии.

Месхиев и Пронин заверяют, что формулировка о том, что «зал был полон детей» - ложь или сильное преувеличение. «Мы опросили критиков, присутствовавших в зале: никто из них не видел ни одного ребенка – ни в зале, ни в фойе. Мы не можем поручиться, что детей в зале не было вообще, но они явно не преобладали. Возрастная индексация театральных посещений существует недаром. И недаром ей уделяется такое внимание со стороны контролирующих органов. Возрастной индекс нашего спектакля «Ревизор» – 18+. Крупным шрифтом он был обозначен на афише перед входом в зал, был на билете и в программке. Если несовершеннолетние действительно смогли просочиться в зал, несмотря на запрет, это – досадная недоработка входной группы Екатеринбургского ТЮЗа. Досадная, но отнюдь не фатальная, потому что в спектакле «Ревизор» есть немало вещей, не понятных детям, а вот вещей, способных оскорбить детскую нравственность, нет», - подчеркнули в театре.

«Что же касается восклицаний о том, что гастроли-де шли в театре юного зрителя, то они носят демагогический характер. В театрах юных зрителей, как и во всех прочих, показывают разные спектакли, в том числе и очень взрослые. И крайне мало на свете театров, где спектакли для детей начинаются в 19.00: само время показа уже маркирует взрослую адресацию спектакля. Мы со всей ответственностью заявляем, что наш спектакль «Ревизор» очень целомудрен. В нем напрочь отсутствует какое-либо откровенное сексуальное содержание, нет даже намека на эротику. Единственный эпизод сексуального характера происходит в глубине сцены под глухим одеялом и выстроен так, что зритель сам домысливает суть события. В этом спектакле подобную пуританскую форму продиктовала тема. Ведь речь не о постраничной постановке хрестоматийной пьесы. На афише спектакля написано – фантазия на темы пьесы Гоголя. Для режиссера Петра Шерешевского социальная сатира Гоголя оказалась не столь важна, как метафизическое звучание «Ревизора». Ведь кто таков Ревизор для Гоголя, глубоко верующего человека? И что может произойти, если за этого главного Ревизора примут другого? В нашем спектакле есть боль, страх, даже ужас, а вот эротике в нем места нет, она отвлекала бы от главного. Приходите на наш спектакль, и вы убедитесь в этом. Единственное условие – вам должно быть восемнадцать или более лет. Мы надеемся на новые встречи с екатеринбургской публикой и благодарим за возможность участвовать в «Реальном театре», фестивале с огромной традицией и традиционно сильной программой», - подытожили Дмитрий Месхиев и Андрей Пронин.

Также скандал со своим спектаклем прокомментировал и его режиссёр Пётр Шерешевский, который назвал все художественные решения постановки «в высшей степени «вегетарианскими».

Премьера спектакля в постановке режиссёра Петра Шерешевского состоялась в Псковском академическом театре драмы в сентябре 2018 года. В Пскове «Ревизор» также вызывал неоднозначную реакцию. Один из зрителей даже требовал разъяснений на сайте губернатора, удивляясь, что на экране над сценой показали не только лица актеров или крупные планы происходящего на сцене, но и «пятую точку» главного героя без штанов.