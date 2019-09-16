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Общество

В Псковском городском суде начинается слушание по делу бывшего вице-губернатора

16 сентября в 11:00 Псковский городской суд рассмотрит дело бывшего заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского городского суда.

По версии следствия, заместитель губернатора Псковской области, используя свое служебное положение, получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера от руководителя коммерческого общества в виде снижения цены за приобретенный жилой дом в размере 1 млн 350 тысяч рублей.

14 декабря 2018 года в отношении Александра Кузнецова были проведены следственные действия сотрудниками правоохранительных органов и возбуждено уголовное дело. 15 декабря ему предъявили обвинение. С того момента бывший вице-губернатор находится под стражей.

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  • Уголовное дело Александра Кузнецова
До 12 мая суд продлил нахождение под стражей бывшему вице-губернатору Псковской области Экс-заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова вышестоящий суд оставил под стражей Александр Кузнецов заключён под стражу до 12 февраля Показания против Александра Кузнецова дал экс-директор подведомственных госкомитету по строительству организаций Срок задержания вице-губернатора Александра Кузнецова продлен на 72 часа В отношении вице-губернатора Александра Кузнецова возбуждено уголовное дело Администрация Псковской области: В отношении вице-губернатора Александра Кузнецова проводятся следственные действия
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