Правительство поддержало новые ограничения на продажу алкоголя

11:21, 17 сентября 2019, ПАИ

Правительство РФ поддержало законопроект о введении новых ограничений на продажу алкоголя, подготовленный депутатами Госдумы. Как сообщает «Коммерсант», предлагается запретить реализацию спиртного в барах и кафе с залами обслуживания до 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах.

В правительстве отметили, что ограничения могут отрицательно повлиять на добросовестных участников рынка и привести к закрытию заведений, что в дальнейшем скажется на уровне конкуренции. Однако «концептуально» законопроект в кабмине поддержали, рекомендовав доработать его ко второму чтению. 18 сентября документ рассмотрит комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Авторы поправок уверены, что нововведения необходимы для обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в местах проживания. По данным экспертов, в случае принятия инициативы могут закрыться порядка 10 тысяч заведений, прежде всего, магазины разливного пива в спальных районах.

Население многих городов негативно относится к кафе и барам, расположенным в зонах жилой застройки. В Псковской области борьба с «наливайками» была активизирована по поручению главы региона Михаила Ведерникова. При общественной палате была создана рабочая группа по подготовке предложений для продолжения работы в данном направлении.