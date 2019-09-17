0
13:04
Экс-начальник гдовского ГИБДД прокомментировал возбуждение в отношении него уголовного дела
12:28
Благодарственный молебен в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина отслужили в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:18
Посмотреть фильм «На ощупь» и встретиться с его создателями смогут псковичи 19 октября в кинотеатре «Смена»
12:13
Угольный самовар XIX века попытался вывезти из Псковской области гражданин Эстонии
11:13
Псковские пожарные отметили праздник в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина (ВИДЕО)
10:58
Память погибших мотоциклистов почтут псковичи 18 сентября
09:53
26 миллиметров осадков выпало в Псковской области за сутки
Еще новости
Общество

Правительство поддержало новые ограничения на продажу алкоголя

Правительство РФ поддержало законопроект о введении новых ограничений на продажу алкоголя, подготовленный депутатами Госдумы. Как сообщает «Коммерсант», предлагается запретить реализацию спиртного в барах и кафе с залами обслуживания до 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах.

В правительстве отметили, что ограничения могут отрицательно повлиять на добросовестных участников рынка и привести к закрытию заведений, что в дальнейшем скажется на уровне конкуренции. Однако «концептуально» законопроект в кабмине поддержали, рекомендовав доработать его ко второму чтению. 18 сентября документ рассмотрит комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Авторы поправок уверены, что нововведения необходимы для обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в местах проживания. По данным экспертов, в случае принятия инициативы могут закрыться порядка 10 тысяч заведений, прежде всего, магазины разливного пива в спальных районах.  

Население многих городов негативно относится к кафе и барам, расположенным в зонах жилой застройки. В Псковской области борьба с «наливайками» была активизирована по поручению главы региона Михаила Ведерникова. При общественной палате была создана рабочая группа по подготовке предложений для продолжения работы в данном направлении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Экс-начальник гдовского ГИБДД прокомментировал возбуждение в отношении него уголовного дела
17 сентября 2019
Экс-начальник гдовского ГИБДД прокомментировал возбуждение в отношении него уголовного дела
Благодарственный молебен в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина отслужили в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17 сентября 2019
Благодарственный молебен в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина отслужили в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Посмотреть фильм «На ощупь» и встретиться с его создателями смогут псковичи 19 октября в кинотеатре «Смена»
17 сентября 2019
Посмотреть фильм «На ощупь» и встретиться с его создателями смогут псковичи 19 октября в кинотеатре «Смена»
Угольный самовар XIX века попытался вывезти из Псковской области гражданин Эстонии
17 сентября 2019
Угольный самовар XIX века попытался вывезти из Псковской области гражданин Эстонии
Псковские пожарные отметили праздник в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина (ВИДЕО)
17 сентября 2019
Псковские пожарные отметили праздник в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина (ВИДЕО)
Память погибших мотоциклистов почтут псковичи 18 сентября
17 сентября 2019
Память погибших мотоциклистов почтут псковичи 18 сентября
26 миллиметров осадков выпало в Псковской области за сутки
17 сентября 2019
26 миллиметров осадков выпало в Псковской области за сутки
На двух участках трассы Петербург - Псков ввели реверсивное движение из-за дорожных работ
17 сентября 2019
На двух участках трассы Петербург - Псков ввели реверсивное движение из-за дорожных работ

Идет загрузка...