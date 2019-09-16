Более 5 километров пробегут участники «Цифрового забега» в Пскове

13:39, 17 сентября 2019, ПАИ

Более 5 километров составит дистанция «Цифрового забега», который устроят в Пскове в рамках Всероссийских соревнований по бегу «Кросс наций» 21 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Забег приурочат к переходу с аналогового телевещания на цифровое. Дистанция будет равна 5040 метров – именно такое количества вышек обеспечивают цифровое вещание на территории РФ. Участники данного забега с флагами и атрибутикой пробегут по районам.

Старт и финиш «Кросса наций» в Пскове состоится на площадке рядом с Власьевской башней Кремля и инсталляцией «Россия начинается здесь». Для детей подготовлена дистанция в 1 км, спортсменам старше 10 лет предстоит пробежать 4 и 8 километров.

Регистрация на участие в соревнованиях проходит до 20 сентября в детско-юношеской спортивной школе «Надежда», расположенной на улице Гагарина, 5а. Заявки принимают с 10:00 до 18:00. В день забега также можно зарегистрироваться на стартовой площадке с 9:00 до 11:00.

Соревнования торжественно откроются в 11:30. Предполагается, что в забегах примут участие порядка 2 тысяч жителей Пскова и районов Псковской области.