Пострадавшего при обрушении моста в Себежском районе водителя перевели в Псковскую облбольницу

10:36, 20 сентября 2019, ПАИ

Водителя автомобиля «Нива» Сергея Митрофанова, который пострадал при обрушении моста через реку Неведрянка в Себежском районе перевели в Псковскую областную клиническую больницу. Из Великолукской городской больницы в Псков его доставил вертолёт санитарной авиации, сообщает ГТРК «Псков».

Медики в настоящее время оценивают состоянии мужчины, как удовлетворительное. Водитель получил множественные травмы и повредил позвоночник.

По словам ортопеда-травматолога Псковской областной клинической больницы Артема Александрова, мужчина получил множественные переломы нижних конечностей, челюсти, позвонка. Восстановительный период займет не менее 3 месяцев, уверен врач. «В настоящее время он обследуется, проводятся все необходимые обследования. В последствии будет принят вопрос о необходимости оперативного лечения», - добавил Артем Александров.

«Очнулся на другой стороне моста, не знаю, как это произошло, позвонил супруге, она вызвала мне скорую. Также там были другие водители, которые оказывали помощь по тушению автомобиля», - рассказал Сергей Митрофанов.

Мост через реку Неведрянку обрушился 17 сентября. Около 16:00 водитель «Нивы» ехал со стороны Пустошки в Себеж. Он врезался в разрушенную часть моста. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил председателю регионального комитета по здравоохранению Марине Гаращенко взять на личный контроль оказание помощи пострадавшему. Следователи проводят проверку по факту получения травм водителем в результате обрушения.