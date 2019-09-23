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Более 5 тысяч пассажиров воспользовались авиарейсом «Псков - Сочи» за четыре месяца
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Общество

Более 5 тысяч пассажиров воспользовались авиарейсом «Псков - Сочи» за четыре месяца

За четыре месяца с момента открытия авиарейса по маршруту «Псков - Сочи» в прямом и обратном направлении им воспользовались более 5 тысяч человек, сообщили Псковскому агентству информации в прес-службе компании-перевозчика «Азимут». Заполняемость рейса превышает 80%.

Первый полет по новому маршруту выполнен 4 мая этого года. Полеты осуществляются два раза в неделю: во вторник и в субботу. Время в пути составляет всего 3 часа на современном воздушном судне SSJ-100 - «Сухой Суперджет 100». 

Договоренности о запуске рейса были достигнуты лично губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Расходы на субсидирование круглогодичного авиарейса «Псков - Сочи» Псковская область и Краснодарский край делят пополам. Ранее Михаил Ведерников сообщал, что такая договорённость достигнута с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. 

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