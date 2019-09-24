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Общество

Почти 350 литров алкоголя изъяли полицейские в псковском магазине

В Пскове полицейские из магазина на улице Яна Фабрициуса изъяли 347 литров алкоголя, который продавали без документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудники отдела исполнения административного законодательства УМВД России по Пскову установили, что в данном магазине алкоголь продавался с нарушением временных ограничений. Кроме того, у магазина отсутствовала лицензия на розничную продажу спиртного, а на ряд наименований продукции не было соответствующей сопроводительной документации, подтверждающей легальность ее оборота.

В итоге полицейские изъяли из незаконного оборота 191,5 литра вина, 100,5 литра водки, 45 литров коньяка и 10 литров ликера.

По данным фактам стражи порядка составили административные протоколы по статьям 14.16 (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) и 14.17.1 (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами) КоАП РФ. 

В Псковской области борьба с «наливайками» активизирована по поручению главы региона Михаила Ведерникова. При общественной палате региона создана рабочая группа по подготовке предложений для продолжения работы в этом направлении. Какие пути борьбы с «наливайками» уже предложены, читайте здесь>>>.

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