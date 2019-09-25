После гибели юного велогонщика в ДТП полиция проверит великолукские образовательные организации

17:17, 25 сентября 2019, ПАИ

Полиция проверит детские образовательные организации после гибели в ДТП в Великолукском районе юного велогонщика. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, соответствующее указание дал региональной Госавтоинспекции временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Псковской области Алексей Дмитриев.

Трагедия произошла 23 сентября около 17:00 на 2-м км дороги Великие Луки — Новосокольники. Воспитанники спортивной секции двигались колонной на велосипедах по краю проезжей части. 10-летний мальчик не справился с управлением и упал на проезжую часть. В результате он попал под колеса «Газели», за рулем которой находился 54-летний мужчина. По словам очевидцев, ребенок от полученных травм скончался до прибытия медиков.

Сотрудникам ГИБДД поручено детально разобраться в ситуации, изучить все причины и условия происшествия и принять меры по обеспечению безопасности детей в период учебного года.

Дорожные полицейские вместе с заинтересованными службами проведут проверочные и профилактические мероприятия в сфере соблюдения в образовательных организациях требований безопасности при организации перевозки и передвижения несовершеннолетних.

Конкретные задачи для работы в этом направлении будут озвучены на межведомственном совещании в региональном управлении ГИБДД 27 сентября. В нем примет участие руководство комитета по образованию Псковской области.