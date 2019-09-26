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Общество

Память павших при обороне Пскова почтут гости и участники праздника «Воевода Шуйский»

Память павших при обороне Пскова почтут гости и участники четвёртого праздника «Воевода Шуйский», который пройдёт 28 сентября. Об этом сообщил на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 26 сентября организатор праздника Андрей Таскаев, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Праздник начнется с заупокойной литии, посвященной всем погибшим при обороне Пскова, - уточнил Андрей Таскаев. - Сам праздник посвящён обороне Пскова от войск Стефана Батория. Это было легендарное событие, о котором Карамзин писал, что «Псков спас всю Россию».

Мероприятие, в котором примут пять клубов исторической реконструкции, состоится с 12:00 до 18:00 у Покровской башни (рядом с отелем «Покровский», улица Кузнецкая, 2). Там будут работать пять основных площадок: историческая, ремесленная, музыкальная, зрелищная и «Сытный двор». 

В программе работы площадок: фестиваль исторической реконструкции, дефиле исторического костюма, показательные бои, бугурт, лучный тир, а также ремесленное производство и мастер-классы. Для гостей праздника выступят фолк-коллективы, будет работать историческая таверна.

Для желающих состоятся бесплатные экскурсии - в 13:30, 14:30 и в 15:30.

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