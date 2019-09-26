Схема движения общественного транспорта изменится в Пскове 27 сентября в связи проведением ралли

15:00, 26 сентября 2019, ПАИ

Схема движения общественного транспорта изменится в Пскове 27 сентября в связи с проведением финального этапа Кубка России международного ралли «Псков-Ганзейский», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.

Так, с 20:30 до 22:30 закроется движение общественного транспорта по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади, Ольгинскому мосту. Кроме этого, временно закроется движение для автомобильного транспорта.

Автобусы маршрутов №№ 3, 4, 17, 116 с Завеличья будут следовать по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, дамбе, площади Победы, улице Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом направлении.

В обратном направлении:

- маршруты № 3, 4 с Октябрьского проспекта проследуют с поворотом на улицу Гагарина (с остановкой), улицу Бастионную с выездом на улицу Вокзальную (с остановкой у железнодорожного музея) и далее по улице Советской, площади Победы, через дамбу и далее со всеми остановками;

- маршруты №№ 17, 116 с вокзала проследуют по улице Вокзальной, улице Советской, площади Победы, через дамбу и далее со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 14 с Завеличья проследуют по улице Коммунальной, улице Максима Горького через дамбу, площадь Победы, улице Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом направлении со всеми остановками. В обратном направлении с вокзала проследуют по улице Вокзальной, улице Советской, площади Победы, через дамбу и далее со всеми остановками.

Автобус маршрута № 19 проследует от цементных складов через площадь Победы, улицу Советскую на вокзал; от вокзала по улице Советской, площади Победы на цементные склады.

Автобусы маршрута № 11 проследуют с улицы Звёздной по улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной с выездом к «Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 1 проследуют со Снятной горы, улицы Ижорского батальона, улицы Леона Поземского с поворотом у церкви Косьмы и Домиана на улицу Труда, а далее по улице Текстильной, улице Алтаева, улице Инженерной с выездом к «Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановками.

Автобусы маршрутов №№ 8, 8А проследуют через площадь Победы, улицу Советскую на вокзал; от вокзала по улице Советской, площади Победы, улице Яна Райниса.

Автобусы маршрутов №№ 25, 118, 124 от Рокоссовского проследуют через мост Александр Невского в прямом и обратном направлениях.

Церемония открытия ралли и скоростной участок «Кубок Княгини Ольги» состоятся 27 сентября в 21:00 в центре Пскова. На старт выйдут более 60 экипажей. Основная часть гонки пройдет 28 сентября. Стартовать автомобили будут утром из Изборска. Трасса ралли проходит по дорогам Псковского, Печорского и Палкинского районов. Её общая протяжённость - 350 километров, из которых 103 - скоростные участки.