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Общество

«Коммунисты России»: Возбуждение уголовного дела в отношении главы Псковского облсовпрофа – закономерный итог ее деятельности

«Возбуждение уголовного дела стало закономерным итогом деятельности лидера Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой, которая сосредоточенно занималась самопиаром, вместо реальной деятельности», - прокомментировал секретарь по социальным вопросам Псковского областного отделения политической партии «Коммунисты России» Вячеслав Евдокименко информацию о судьбе Ульяны Михайловой и обысках в ее доме. Соответствующим текстом комментария располагает редакция Псковского агентства информации.

Вячеслав Евдокименко уточнил, что именно в целях этого самопиара глава Псковского облсовпрофа начала «войну» со многими политическими силами в Псковской области. «По всей видимости вся эта «громкая» деятельность имела своей целью отвлечение внимания от собственных неблаговидных поступков и создания образа невинно пострадавшей», - отметил политик.

Он также напомнил, что Ульяну Михайлову ряд политиков и экспертов уже давно предупреждали о подобном исходе. «Сразу вспоминается борьба гражданки Михайловой с теперь уже бывшим членом партии «Родина», лидером «инновационного» профсоюза Игорем Ивановым, - напомнил Вячеслав Евдокименко. - Ведь Игорь Евгеньевич и ряд его соратников давно говорили о возможном подобном развитии событий в облсовпрофе. И, как оказалось, были недалеки от истины».

При этом Вячеслав Евдокименко подчеркнул, что в России действует презумпция невиновности, и поэтому до вынесения приговора суда нельзя говорить, что человек виновен. «Но кажется, что всё говорит о высокой вероятности обвинительного приговора, - заметил он. – Ну, а пока хотелось бы пожелать Ульяне Михайловой поступить правильно, и если не уйти в добровольную отставку, то хотя бы отправиться в отпуск до окончания следствия и суда».

В отношении председателя Псковского облсовпрофа, депутата Псковского областного Собрания Ульяны Михайловой возбуждено уголовное дело. Её подозревают в совершении преступления по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

По версии следствия, в 2018 и 2019 годах Ульяна Михайлова во время четырёх частных визитов в Санкт-Петербург проживала в отеле и оплачивала эти поездки как командировки за счёт средств облсовпрофа. На эти дни она оформляла себе суточные, а также назначала оплату как за выход на работу в выходной день. Таким образом Ульяна Михайлова присвоила и растратила почти 200 тысяч рублей.

26 сентября в Пскове в рамках расследования уголовного дела по месту жительства руководства Псковского облсовпрофа прошли обыски.

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