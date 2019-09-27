И. о. председателя Псковского облсовпрофа назначен Андрей Хришкевич

11:22, 27 сентября 2019, ПАИ

Исполняющим обязанности председателя Псковского облсовпрофа назначен Андрей Хришкевич. Такое решение приняла председатель общественной организации Ульяна Михайлова, против которой возбудили уголовное дело, сообщили Псковскому агентству информации в облсовпрофе.

Андрей Хришкевич является заместителем председателя облсовпрофа. Ульяна Михайлова уверена, что он справится с функциями и. о. руководителя профсоюзного объединения.

«До разрешения всех имущественных претензий ко мне лично я прекращаю управление денежными средствами Псковского областного совета профессиональных союзов», - заявила Ульяна Михайлова. Она отметила, что с 30 сентября уходит в отпуск по уходу за ребенком и оставляет за собой право изменить это решение, если этого потребуют обстоятельства. Также Ульяна Михайлова подчеркнула, что намерена активно защищать не только свои интересы, но и интересы Псковского областного совета профсоюзов, руководителей учреждений, которые находятся в центре сложившейся ситуации.

По мнению Ульяны Михайловой, областным организациям профсоюзов, входящим в состав областного объединения, будет полезно поработать без неё. Теперь они будут самостоятельно организовывать хозяйственную деятельность, взаимодействовать с профсоюзными учреждениями и обеспечивать доходную часть Псковского облсовпрофа, а не только расходную. «Такой опыт управления пойдет на пользу всем активным участникам общественно-политического процесса, происходящего вокруг Псковского областного совета профсоюзов и меня лично, как его председателя», - заключила Ульяна Михайлова.

В отношении председателя Псковского облсовпрофа, депутата Псковского областного Собрания Ульяны Михайловой возбудили уголовное дело. Её подозревают в присвоении денежных средств и растрате (часть 3 статьи 160 УК РФ).

Следствие полагает, что в 2018 и 2019 годах Ульяна Михайлова во время четырёх частных визитов в Санкт-Петербург проживала в отеле и рассчитывалась за эти поездки средствами облсовпрофа как за командировки. На эти дни она оформляла себе суточные и оплату за выход на работу в выходной день. Таким образом, Ульяна Михайлова присвоила и растратила почти 200 тысяч рублей.

26 сентября в Пскове в рамках расследования уголовного дела по месту жительства руководства Псковского облсовпрофа прошли обыски.