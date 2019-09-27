И. о. председателя Псковского облсовпрофа назначен Андрей Хришкевич
Исполняющим обязанности председателя Псковского облсовпрофа назначен Андрей Хришкевич. Такое решение приняла председатель общественной организации Ульяна Михайлова, против которой возбудили уголовное дело, сообщили Псковскому агентству информации в облсовпрофе.
Андрей Хришкевич является заместителем председателя облсовпрофа. Ульяна Михайлова уверена, что он справится с функциями и. о. руководителя профсоюзного объединения.
«До разрешения всех имущественных претензий ко мне лично я прекращаю управление денежными средствами Псковского областного совета профессиональных союзов», - заявила Ульяна Михайлова. Она отметила, что с 30 сентября уходит в отпуск по уходу за ребенком и оставляет за собой право изменить это решение, если этого потребуют обстоятельства. Также Ульяна Михайлова подчеркнула, что намерена активно защищать не только свои интересы, но и интересы Псковского областного совета профсоюзов, руководителей учреждений, которые находятся в центре сложившейся ситуации.
По мнению Ульяны Михайловой, областным организациям профсоюзов, входящим в состав областного объединения, будет полезно поработать без неё. Теперь они будут самостоятельно организовывать хозяйственную деятельность, взаимодействовать с профсоюзными учреждениями и обеспечивать доходную часть Псковского облсовпрофа, а не только расходную. «Такой опыт управления пойдет на пользу всем активным участникам общественно-политического процесса, происходящего вокруг Псковского областного совета профсоюзов и меня лично, как его председателя», - заключила Ульяна Михайлова.
В отношении председателя Псковского облсовпрофа, депутата Псковского областного Собрания Ульяны Михайловой возбудили уголовное дело. Её подозревают в присвоении денежных средств и растрате (часть 3 статьи 160 УК РФ).
Следствие полагает, что в 2018 и 2019 годах Ульяна Михайлова во время четырёх частных визитов в Санкт-Петербург проживала в отеле и рассчитывалась за эти поездки средствами облсовпрофа как за командировки. На эти дни она оформляла себе суточные и оплату за выход на работу в выходной день. Таким образом, Ульяна Михайлова присвоила и растратила почти 200 тысяч рублей.
26 сентября в Пскове в рамках расследования уголовного дела по месту жительства руководства Псковского облсовпрофа прошли обыски.