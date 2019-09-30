16 мм осадков выпало в Псковской области за сутки

14:26, 30 сентября 2019, ПАИ

29 сентября в Псковской области за сутки выпало порядка 16 мм осадков, сообщают «Метеоновости».

В этот день на Северо-Западе прошли сильные дожди под влиянием циклонического вихря, который движется из Прибалтики в восточном направлении. Дождливая и ветреная погода сохранится в СЗФО и 1 октября.

В Псковской области в ближайшие дни прогнозируют тёплую погоду и небольшие осадки. 4 октября в некоторых районах может выпасть первый снег, в конце недели ожидается похолодание.

В целом в октябре температура в регионе будет выше нормы. В первой половине октября ночью столбики термометров покажут от +3°С до +8°С, с понижением в отдельные ночи до -1°С и +4°С, а днём ожидается от +8°С до +13°С. Месячная сумма осадков прогнозируется в пределах 90-140% от нормы.