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Общество

С 1 декабря попасть в Псковский кремль можно будет только через башню Святых ворот

С 1 декабря попасть в Псковский кремль можно будет только через башню Святых ворот, сообщил Псковскому агентству информации и. о. директора Псково-Изборского объединённого музея-заповедника Александр Голышев

«Несколько меняется логистика посещения Псковского кремля. Теперь вход на территорию будет возможен только через башню Святых ворот, выход - через ворота у Приказной палаты. Это нововведение касается не только экскурсионных групп, но также и индивидуальных туристов», - уточнил Александр Голышев.

С декабря также вводится плата за экскурсионное обслуживание групп для экскурсоводов, не имеющих отношения к музею-заповеднику. Для чего это делается, и на что планируется потратить вырученные деньги, рассказал Александр Голышев.

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