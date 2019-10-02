Более 21 тысячи пассажиров воспользовались авиарейсом «Москва - Псков - Москва» за год

12:06, 02 октября 2019, ПАИ

Более 21 тысячи пассажиров за год воспользовались авиарейсом «Москва - Псков - Москва». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Первый рейс после восстановления авиасообщения между Москвой и Псковом приземлился в аэропорту «Кресты» 2 октября 2018 года. Это стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым с руководством авиакомпании «Азимут».

За год самолёт «Сухой Суперджет 100» совершил 264 вылета. Средняя наполняемость каждого рейса составила 83%.

С начала сентября самолеты авиакомпании «Азимут» перешли на зимний период обслуживания, из-за чего изменилось время отправления рейсов. Они по-прежнему совершаются трижды в неделю: понедельник, среда, суббота. Из столицы самолет вылетает в 10:40 и прибывает в Псков в 12:05. В обратном направлении борт вылетает в 13:25 и приземляется в Москве в 14:45. Минимальная стоимость билета — 1 тысяча 180 рублей.

В мае в рамках работы по преодолению транспортной изоляции Псковской области из Пскова был запущен авиарейс в Сочи. Им за четыре месяца в прямом и обратном направлении воспользовались более 5 тысяч человек. Заполняемость рейса превышает 80%.