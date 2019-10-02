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Культура

Поступила первая заявка на премию «Народное признание – 2019»

В редакцию Псковского агентства информации поступила первая заявка на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019». На награду в номинации «Команда-2018» претендует заместитель директора по культурно-массовой работе Дома культуры Ленинского Комсомола Мария Титенкова из Великих Лук. Заявку прислала редактор газеты «Великолукская правда. Новости» Арминэ Абрамян.

В рамках проекта «Команда-2018» в Великих Луках Мария Титенкова реализует необычный арт-эксперимент «Театр-24». «Это проект о сотрудничестве, креативе и импровизации. Чтобы в нем участвовать, не нужно иметь специальное образование и даже опыта в театральной деятельности, нужно только желание и энтузиазм. Участники арт-эксперимента делятся на четыре команды. Каждая команда, в составе которой сценаристы, режиссеры, актеры, за сутки с нуля пишут сценарий своего спектакля и ставят его. Темами спектаклей становятся цитаты, исходные точки сюжета, взятые из литературных произведений», - уточняется в письме.

Впервые арт-эксперимент Мария провела в конце октября 2018 года. Он собрал около 50 участников и 200 зрителей. Уже сейчас идет
запись участников на второй проект «Театр-24», который состоится также в конце октября.

Приём заявок на участие в премии «Народное признание - 2019» начался 1 октября, он продлится до 12:00 5 декабря. Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Главное, чтобы выдвигаемый имел непосредственное отношение к Псковской области.

При выдвижении необходимо заполнить бланк заявки, его можно скачать здесь. Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо желательно вложить фотографию соискателя награды.

Победителей, как и все предыдущие годы, будут определять по итогам двух туров народного голосования на сайте Псковского агентства информации, свои баллы расставят и члены жюри, в состав которого традиционно войдут победители прошлых лет, представители власти, общественники.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях:

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе.

«Команда2018» - в этой номинации выдвигаются инициативы жителей Псковской области, реализующиеся в рамках одноименного проекта губернатора Михаила Ведерникова.

Учредителями премии «Народное признание» выступают входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты - Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые награда присуждалась по итогам 2010 года. С того момента обладателями «Народного признания» стали более 200 человек, коллективов, компаний и общественных организаций. В прошлом году на соискание премии поступило рекордное количество заявок -  111. 

О том, кто получал награды в разные годы, можно прочесть по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017»;

«Народное признание-2018».

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  • Народное признание - 2019
«Столбушинский продукт» выдвинут на «Народное признание – 2019» в номинации «Наша марка» Псковское агентство информации объявляет о старте приёма заявок на получение премии «Народное признание-2019»
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