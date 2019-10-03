Власти Пскова выразили соболезнование в связи с кончиной Виктора Дули
Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская, депутаты Псковской городской Думы, администрация города выразили соболезнования по случаю кончины депутата Псковской городской Думы 4-го и 5-го созывов Виктора Дули. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Ушел из жизни целеустремленный, грамотный, порядочный, справедливый, компетентный и светлый человек. Он был активным депутатом Псковской городской Думы 4-го и 5-го созывов, а также в Псковском областном Собрании отстаивал интересы псковичей, оставаясь надёжным и ответственным человеком. На этом посту он смог успешно применить свою принципиальность и умение добиваться результата, благодаря этим личным качествам и целеустремленности, ему удавалось легко решать стоящие перед ним задачи. Виктор Дуля на всех должностях отличался ответственным подходом к делу. Его уважали и ценили, к его советам прислушивались. Нам всем будет его не хватать. Искренне скорбим, светлая ему память», - говорится в соболезновании.
Виктор Дуля умер 3 октября на 72-м году жизни. Похороны состоятся 5 октября на кладбище «Крестовское-Белый мох». Прощание с умершим пройдёт с 10:00 до 12:00 в офисе обкома КПРФ на улице Гоголя, 6 .