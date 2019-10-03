Отряд заметил потерю бойца

19:54, 03 октября 2019, ПАИ

Скончался один из самых ярких представителей старого поколения псковских политиков.

3 октября после тяжелой продолжительной болезни на 72-м году жизни скончался Виктор Дуля, секретарь по идеологической работе Псковского обкома КПРФ. Не будет преувеличением сказать, что в его лице компартия в регионе лишилась одного из самых ярких и бескомпромиссных политиков. «Таких уже не делают», - наверняка это первое, что пришло в голову многим при известии о смерти Виктора Федоровича.

Биография Виктора Дули, изложенная его однопартийцами в некрологе, не изобилует подробностями. Родился 8 ноября 1947 года в Оренбургской области («Я в школе был большим хулиганом и никогда не прощал обиды – в драках отстаивал честь своей фамилии», - рассказывал он ПАИ). В 1970 году окончил Высшее танковое командное училище в Казани, после этого до 1993 года служил на разных должностях в Вооруженных силах. После ГДР и Дальнего Востока оказался в Псковской области. Здесь и осел, выйдя в отставку. И, будучи членом компартии с 1967 года, стал активистом местного обкома КПРФ.

Виктор Федорович сменил несколько работ: был начальником городского полигона, инженером в редакции «Псковская правда», штатным помощником депутата Госдумы Владимира Никитина, советником губернатора Михаила Кузнецова, председателем профсоюза военнослужащих. Даже художником-оформителем в кинотеатре «Смена». Но при этом его фамилия неизменно стояла в выходных данных партийных газет: «Псковский рубеж» и «Псковская искра». Собственно, он был не только их редактором, но и основным автором.

Многим эти издания справедливо казались старомодными и не слишком эффективными в условиях современного меняющегося мира. Но можно утверждать, что все пылкие воззвания к псковским трудящимся и проклятия в адрес эксплуататоров всех мастей, политические карикатуры и даже стихи, которые выходили из-под пера Виктора Дули, были абсолютно искренними и выстраданными.

Долгое время Виктор Дуля находился в тени товарищей по партии: Владимира Никитина, Геннадия Бубнова, Сергея Гоголева, Александра Рогова. Однако весной 2010 года он окунулся в публичную политику, избравшись на довыборах в Псковскую городскую Думу по одномандатному округу.

Энергичный и эмоциональный, он по началу мог, к примеру, покинуть сессию в знак протеста против предложения коллег, а затем, прислушавшись к их доводам «из кулуаров», также внезапно вернуться к работе. Тем не менее, Виктор Дуля сделал в гордуме вполне себе карьеру, став штатным заместителем главы города (правда, с этой должности его «разжаловали» по требованию прокуратуры), председателем комитета по депутатской этике и бессменным руководителем комиссии по отбору кандидатов на пост сити-менеджера.

При этом на правах представителя оппозиционной партии Виктор Федорович регулярно подвергал уничижительной критике региональные власти, ставя им в вину недостаточное финансирование областного центра. А также оспаривал эффективность «двухглавой» системы управления городом, требуя возвращения прямых выборов мэра Пскова и роспуска гордумы.

В городском парламенте Виктор Дуля работал до октября 2014 года, когда товарищи по партии приняли решение отправить его «на повышение»: ему достался мандат депутата областного Собрания, ставший вакантным после того, как коммунист Иван Штылин предпочел партийной карьере работу в администрации области.

В псковском заксобрании, где в отличии от гордумы сложилась практика так называемых «пятиминуток гнева» - выступлений «на злобу дня» представителей фракций — эмоциональность и ораторские способности Виктора Федоровича оказались более чем востребованы. А после того, как в декабре 2016 года скоропостижно скончался первый секретарь обкома КПРФ Александр Рогов, Дуля и вовсе стал в областном Собрании лицом и рупором компартии: другие члены фракции явно уступали ему в харизматичности и риторическом запале.

С трибуны Собрания он требовал признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, предлагал вернуться к практике «госплана» и сетовал, что «анекдоты про Чапаева придумали в ЦРУ».

При этом периодически Виктор Федорович жаловался на возраст и загруженность, открещиваясь от амбиций занять главный пост в региональной иерархии КПРФ и мечтательно заявляя, что хотел бы сдать дела «более молодому и энергичному человеку». Но, осознавая куцесть партийной кадровой скамейки, тут же оговаривался, что «всегда работал там, куда его посылали». Однако время от времени мог удивить. Например, заявив, что дал «достойный отпор» напавшим на него незнакомцам. Да так, что, по его предположению, одному из них, возможно, потребовалась медицинская помощь…

Тем не менее, в ноябре 2018 года стало известно, что Виктор Дуля досрочно слагает с себя полномочия областного депутата. Причина озвучивалась простая: он серьезно болен. Насколько серьезно — стало очевидно сегодня, когда, менее чем через год, его не стало.

Коллеги, соратники, политические оппоненты единодушны в оценках. «Ушёл из жизни наш коллега и товарищ, ответственный и неравнодушный человек. Виктор Фёдорович прожил яркую, полную и насыщенную жизнь. Его добрые дела навсегда останутся в благодарной памяти земляков, всех, кто его знал и ценил». «Уход Виктора Фёдоровича - большая утрата для нас. Он был прекрасным соратником, настоящим бойцом. Мы его потеряли...». «Ушел из жизни целеустремленный, грамотный, порядочный, справедливый, компетентный и светлый человек. (…) Ему удавалось легко решать стоящие перед ним задачи. Виктор Дуля на всех должностях отличался ответственным подходом к делу. Его уважали и ценили, к его советам прислушивались».

Как бы то ни было, можно утверждать: ушел человек, олицетворявший собой определенную эпоху в новейшей политической истории Псковской области. «Старая гвардия» - и речь сейчас не только о коммунистах — потеряла еще одного бойца.