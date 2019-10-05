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Общество

Защита программы социально-экономического развития Псковской области намечена на октябрь

Защита проекта индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области в правительстве намечена на конец октября. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Проект обсуждался в Москве на рабочей встрече Михаила Ведерникова с министром промышленности и торговли России, куратором региона Денисом Мантуровым. По словам Михаила Ведерникова, при поддержке федерального центра реализация программы позволит придать дополнительный импульс развитию Псковской области. В структуре программы будет 4 основных блока: «Экономика», «Социальная сфера», «Среда для жизни» и «Экология». «Документ практически готов, и сейчас мы дошлифовываем отдельные направления и мероприятия. На следующей неделе планируем представить документ премьер-министру Дмитрию Медведеву, а защиту наметили на конец октября», - заявил губернатор Псковской области.

В результате реализации будущей программы будут созданы новые высокопроизводительные рабочие места во внебюджетном секторе экономики, увеличено число занятых в сфере малого и среднего бизнеса, а также улучшена демографическая ситуация. Также итогом программы станет рост производительности труда, зарплаты и количества городов с благоприятной городской средой. Об этом Михаил Ведерников говорил в августе во время стратегической сессии по разработке индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области.

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