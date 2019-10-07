Работа сразу над 3 томами книги «Солдаты Победы» идет в Псковской области

13:05, 07 октября 2019, ПАИ

В Псковской области идёт работа сразу над тремя томами историко-документальной книги «Солдаты Победы». Об этом шла речь на заседании редколлегии издания под председательством первого вице-губернатора Веры Емельяновой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В работе находится 6-й том, который будет посвящен ветеранам и участникам Великой Отечественной войны Дновского района. Представитель районной редколлегии отметил, что специалисты столкнулись с проблемой нехватки первичных материалов для выверки статей. По его словам, только по этим материалам можно достоверно восстановить боевой путь ветерана. Но, несмотря на трудности, работа над книгой идет. Областная редколлегия порекомендовала закончить подготовку рукописи 6 тома к декабрю для возможности выпуска в I квартале 2020 года.

Также выступили представители редколлегии Себежского района, которые составляют 7-й том издания. Пока что идет сбор необходимых материалов, но уже готово 2 тыс. 250 статей и более 900 фотографий, а во время изучения документов в государственном архиве Псковской области специалисты обнаружили еще 500 наградных листов, которые также необходимо изучить. Планируется, что рукопись будет готова в первом квартале 2020 года.

Сбор информации также ведут и о фронтовиках, проживавших в Пскове. Городская редколлегия формирует первичные материалы. Они отметили, что предстоит большая, но «очень интересная» работа. Издание о Пскове станет 8-м томом из цикла «Солдаты Победы».

В Псковской области над многотомником «Солдаты Победы» работают уже шестой год подряд. За это время были изданы пять томов: в первые два тома вошли имена участников Великой Отечественной войны, проживающих в Псковской области по состоянию на 1 января 2013 года, третий том посвящен фронтовикам из Великих Лук, четвертый — ветеранам из Невельского района, пятый — участникам Великой Отечественной войны из Новосокольнического района. Всего в книгах увековечены имена более 5 тысяч псковичей, которые вернулись домой с Победой.

Экземпляры книги доступны во всех библиотеках, музеях и архивах Псковской области, они хранятся также в военкоматах и советах ветеранов, в главных книгохранилищах страны (Российской книжной палате, Центральном музее Вооруженных Сил, Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе и других).