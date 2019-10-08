Перебои в телевещании возможны в Псковской области

12:24, 08 октября 2019, ПАИ

По 13 октября в связи с подготовкой к переходу на цифровое телевещание возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в Ваулино и Острове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На станциях будут проходить профилактические и другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями. С графиком отключений можно ознакомиться здесь>>>

Аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов в Псковской области будет отключено 14 октября. Все вопросы, связанные с переходом на цифровое вещание, жители региона могут задать по телефону горячей линии 8-800-100-60-11 и через информационный портал смотрицифру.псков.рф.

По решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в регионе внедрена новая мера социальной поддержки социально незащищенных категорий граждан по возмещению части затрат на приобретение цифровой приставки и приемной антенны. На эти цели из регионального бюджета выделены 5 млн рублей. По состоянию на 3 сентября, в Псковской области в виде компенсации за цифровые приставки выплачены 450 тысяч рублей.