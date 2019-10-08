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Общество

28 спецмашин для органов соцзащиты поступят в Псковскую область

В конце октября Псковская область получит 28 специализированных автомобилей Lada Largus, которые предназначены для органов соцзащиты региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Спецавтомобили будут использоваться в регионе для перевозки пожилых людей из отдаленных деревень в больницы и поликлиники для прохождения медицинских обследований и диспансеризации. Новый транспорт поступит во все муниципалитеты Псковской области, а Псковский и Великолукский районы получат по два спецавтомобиля.

Транспорт закупается в регион в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». На эти цели из федерального бюджета выделены 24,4 млн рублей.

Одно транспортное средство - микроавтобус с механизмом для погрузки и перевозки маломобильных граждан, закупленный по этой программе, уже прибыл в Псковскую область и проходит процедуру регистрации.

В Псковской области к 2024 году в рамках нацпроекта «Демография» услугами бесплатной доставки в медицинские организации смогут воспользоваться 72% пожилых сельских жителей. Для достижения этих целей в Псковской области планируется дальнейшее увеличение мобильных бригад.

Также в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» в регионе откроются гериатрическое отделение в Великолукской межрайонной больнице и специализированный центр по оказанию медицинской помощи пожилым людям на базе Псковского госпиталя ветеранов войн.

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