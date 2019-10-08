Объявлен аукцион на подготовку документации для ремонта обрушившегося моста в Себежском районе

18:27, 08 октября 2019, ПАИ

Запущен аукцион для определения подрядчика, который займётся подготовкой проектной документации по ремонту обрушившегося моста через реку Неведрянка на дороге Толкачево — Себеж — Заситино в Себежском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, начальная (максимальная) цена контракта составляет 4,6 млн рублей, эти деньги предусмотрены в региональном бюджете.

Ремонт моста должен начаться уже в следующем году. Такое решение принял губернатор области Михаила Ведерникова. По ранее утверждённому плану на 2020-й год планировалась только подготовка документации, капитальный ремонт моста был намечен на 2021 год.

Мост через реку Неведрянку частично обрушился 17 сентября. В тот день в разрушившуюся часть сооружения врезался автомобиль «Нива», водитель которого в результате получил тяжёлые травмы и был помещён в Псковскую областную клиническую больницу. Губернатор поручил председателю регионального комитета по здравоохранению Марине Гаращенко взять на личный контроль оказание помощи пострадавшему.

Также по поручению главы региона был перекрыт проезд на участке дороги, где находится разрушенный мост, и изменена схема движения.