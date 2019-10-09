Строительный лагерь от церкви Богоявления с Запсковья перенесут до конца недели

14:17, 09 октября 2019, ПАИ

Строительный лагерь у включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО церкви Богоявления с Запсковья в Пскове демонтируют и перенесут до конца недели в другое место. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, такое решение приняли 9 октября исполняющий полномочия главы администрации Пскова Александр Коновалов, заместитель главы администрации города Валентина Зубова и представитель строительной компании.

Переносом установленного строительного лагеря займется подрядчик по реконструкции улицы Леона Поземского с прилегающими территориями ООО «Эгле», который незаконно установил конструкции.

Требование в срочном порядке прекратить дальнейшее возведение лагеря и демонтировать установленные конструкции администрация Пскова направила подрядчику на днях. А сегодня представители городских властей на месте разъяснили представителям компании «Эгле», что установка объекта в этой части парка Строителей нарушает правила организации строительных работ в зоне охраняемого природного ландшафта. К тому же подрядчик не согласовал установку строительного лагеря с заказчиком проекта – администрацией Пскова.

Представитель компании «Эгле» пояснил, что нормативные документы обязывают его организовать на реконструируемой территории пожарный пост и иные вспомогательные объекты, необходимые для производства работ.

«Необходимо убрать лагерь с видовой площадки и перенести его в другое место, дабы не загромождать строительными материалами и техникой вид на объект, который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Надо уже сегодня сесть за чертежи и разбить на карте места расположения необходимых объектов», - дал поручение Александр Коновалов.

Также подрядчику было рекомендовано придерживаться графика производства работ, по которому благоустройство парка Строителей уже должно начаться. Подрядчик заверил, что готов со следующей недели приступить к планировочным работам в парке. Для этого согласована перекладка инженерных сетей и отработана технология, уточняется вертикальная планировка. График на первый месяц исполнения контракта отработан.

Власти Пскова также поручили подрядной организации ежемесячно до 10 числа представлять график работ на следующий месяц.

На днях жители Пскова в социальных сетях возмутились тем, что у псковской церкви Богоявления с Запсковья, включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО, началось строительство. Горожане считали, что на данном участке появится индивидуальная жилая застройка.

В этом году в Пскове началась реконструкция улицы Леона Поземского и прилегающих к ней территорий. Ремонтные работы продлятся два года. В общей сложности на них потратят 353 млн рублей. Улица будет реконструирована на всем ее протяжении - от Троицкого моста до границы Пскова. Реконструкция затронет тротуары, парковочные места, зеленые зоны между тротуарами и зданиями, пересечения и въезды во дворы, парк Строителей и сквер Народовластия. Кроме того, будут заменены водопроводные, канализационные, ливневые сети, которые проходят под самой улицей. Средства на реализацию проекта будут выделены из федерального и регионального бюджетов в рамках мероприятия по совершенствованию комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков».