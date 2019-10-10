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Общество

Разработать схему озеленения и высадить более 100 деревьев рекомендовал властям Пскова комитет гордумы по ЖКХ

10 октября члены комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы рекомендовали администрации Пскова предоставить предложения в бюджет на 2020-й и плановый период 2021-2022 годы на финансирование составление схемы высадки зеленых насаждений, а после высадить их в 2020-2021 годах в количестве не менее 122 штук в Пскове.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета, вопрос с высадкой новых деревьев возник в связи с реконструкцией в Пскове улицы Леона Поземского от Троицкого моста до улицы Набат, где будут спилены 122 дерева. Вопрос на рассмотрение комитета вынес депутат гордумы Григорий Стороненков.

Парламентарий пояснил, что в рамках реконструкции улицы Леона Поземского будут реконструироваться скверы Строителей и Народовластия, в результате чего будут спилены 122 дерева. Депутат отметил, что по этому вопросу вначале он вместе с коллегой Галиной Неваленной провёл комиссионный выезд, а после на место выехали уже выехали и другие депутаты Псковской гордумы вместе с общественниками и журналистами. «Это необходимо было для того, чтобы у людей была целостная картина о том, что делается, и какая судьба будет у снесенных деревьев в результате реконструкции улицы, - отметил Григорий Стороненков. – Мы заинтересованы в том, чтобы была произведена компенсационная посадка и разработан дендроплан».

Депутат также напомнил, что в парке Народовластия часть деревьев весной высадят областные депутаты, для остальных же посадок нужно предусмотреть соответствующие средства. «Этим парком пользуются и живущие там люди, а не только туристы. Люди настаивают, чтобы количество насаждений не уменьшалось», - подчеркнула Галина Неваленная.

В свою очередь депутат Григорий Турчин напомнил, что решение думского комитет носит рекомендательный характер. «Мы не знаем, какую породу будем сажать, какой будет цена вопроса, кто будет разрабатывать дендроплан», - заметил он. По словам парламентария, эти вещи должны были быть предусмотрены в контракте, а не рассматриваться на комитете.

«Мы до конца года просим разработать и представить дендроплан. Из него будет видна и стоимость этих мероприятий, - сказал Григорий Стороненков. – Мы с вами контролируем бюджет и контрольные функции с нас никто не снимает».

Заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова заявила, что должен быть создан не дендроплан, а план высадки зеленых насаждений, поскольку дендроплан предусматривает инженерно-геологические изыскания и конкурсные процедуры. По её словам, вся беда в том, что в администрации ни в одном управлении нет специалистов-дендрологов. «Здесь нужен такой специалист, который занимается ландшафтным дизайном», - заметила она.

Также она отметила, что Псков – историческое поселение, и по требованиям ЮНЕСКО необходимо визуализировать памятники всемирного наследия. По её словам, специалисты отмечают, что высота насаждения не должна превышать 3 метра, поэтому лучше сажать кустарники.

Начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов отметил, что предстоит кропотливая работа. «Действительно нельзя сосну рядом с дубом посадить», - заметил он.

Валентина Зубова предложила предусмотреть 200-300 тысяч на разработку схемы высадки зеленых насаждений и сумму на посадку деревьев.

По итогам заседания комитета, эти средства рекомендовано предусмотреть в бюджет на 2020-й и плановый период 2021-2022 годы. Также отмечалось, что в разрабатываемой схеме высадки зеленых насаждений предусмотрят и улицу Яна Фабрициусу, где также из-за реконструкции снесут деревья.

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