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Общество

Более 130 литров алкоголя изъяли полицейские в псковском магазине

В Пскове полицейские из магазина на улице Яна Фабрициуса изъяли более 130 литров алкоголя, который продавался без документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудники отдела исполнения административного законодательства УМВД России по Пскову изъяли в данном магазине 130 литров водки, 6 литров пива и 15 литров лосьона. По данному факту проводится проверка.

В Псковской области борьба с «наливайками» активизирована по поручению главы региона Михаила Ведерникова. При общественной палате региона создана рабочая группа по подготовке предложений для продолжения работы в этом направлении. Какие пути борьбы с «наливайками» уже предложены, читайте здесь>>>.

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