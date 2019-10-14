Более 130 литров алкоголя изъяли полицейские в псковском магазине

12:19, 14 октября 2019, ПАИ

В Пскове полицейские из магазина на улице Яна Фабрициуса изъяли более 130 литров алкоголя, который продавался без документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудники отдела исполнения административного законодательства УМВД России по Пскову изъяли в данном магазине 130 литров водки, 6 литров пива и 15 литров лосьона. По данному факту проводится проверка.

В Псковской области борьба с «наливайками» активизирована по поручению главы региона Михаила Ведерникова. При общественной палате региона создана рабочая группа по подготовке предложений для продолжения работы в этом направлении. Какие пути борьбы с «наливайками» уже предложены, читайте здесь>>>.