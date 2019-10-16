Гимн Псковской области представили Общественной палате региона

15:51, 16 октября 2019, ПАИ

Гимн Псковской области представили Общественной палате региона. Церемония состоялась на заседании Общественной палаты 16 октября, которое проходит в большом концертном зале областной филармонии, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель губернатора Псковской области, заместитель председателя регионального Геральдического совета Николай Цветков отметил, что работа над гимном была очень интенсивной, напряжённой и плодотворной. «Мы завершили работу над геральдическими символами. И, наконец, наши депутаты рекомендовали Общественной палате внести во втором чтении музыкальную редакцию гимна, ранее существовавшего только в текстовом варианте», - заявил вице-губернатор.

Он рассказал о том, как шёл отбор музыки для гимна. «До самого последнего момента мы не знали, кто стоит за тем самым конвертом под номером 5. Все заявки были поданы инкогнито. Мы заслушали полные версии музыкальных редакций и подавляющее большинство проголосовало за пятую заявку. В результате в конверте мы обнаружили имя Бориса Федотова», - пояснил Николай Цветков и добавил, что Геральдический совет принял решение представить фонограмму гимна Общественной палате, позже появится оркестровая версия с хоровым исполнением. Представить её жителям Псковской области планируется к Новому году.

Кроме того, заместитель главы региона сообщил, что в процессе работы было принято решение несколько сократить текст гимна: в нём остались три куплета и три припева.

Автор текста кандидат филологических наук, доцент, член Союза писателей России, Международной ассоциации писателей и публицистов, почетный работник высшего профессионального образования России Татьяна Рыжова пояснила, что убрала один куплет, а также внесла в текст некоторые правки для удобства исполнения. Более того, Татьяна Рыжова уже перевела текст гимна Псковской области на английский язык.

Член Общественной палаты, директор швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова высказала мнение, что текст гимна не очень хорошо запоминается, но при этом она подчеркнула, что к созданию гимна подошли серьёзно. «Хорошо поработали!» - констатировала она.

Инициатива разработки геральдической символики региона принадлежит губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. На протяжении 25 лет Псковская область была единственным регионом в стране, не имеющим своего флага и гимна, а используемый герб не соответствовал современным геральдическим требованиям и не был внесен в государственный геральдический регистр РФ. В феврале состоялась официальная регистрация геральдических символов региона – флага и нового герба, которые были утверждены законом Псковской области от 28 декабря 2018 года.

Гимн Псковской области региональный парламент принял в декабре прошлого года в первом чтении, поскольку у него не было музыкальной составляющей. После этого был объявлен конкурс на музыку к гимну, на который поступили 17 композиций. 14 октября состоялось заседание Геральдического совета, на котором был определён победитель. Им стал преподаватель детских музыкальных школ Пскова №№1 и 2 Борис Федотов.