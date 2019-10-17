Елена Полонская: Главное - не фасады и ямы на дорогах, а люди, которым это мешает жить

19:38, 17 октября 2019, ПАИ

Елена Полонская, и.о. главы Пскова, обратилась к однопартийцам в рамках конференции местного отделения «Единой России», которая проходит 17 октября в областной столице с целью определения с кандидатом на пост главы Пскова. Ее имя внесено в бюллетень наряду с именем председателя бюджетного комитета Псковской гордумы Григория Турчина, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Начиная свое выступление, она поделилась воспоминанием о встрече с человеком, который показался пьяным, но Елена Полонская не смогла пройти мимо и решилась помочь ему. Впоследствии оказалось, что у мужчин был инсульт и ему требовалась помощь. «Человеку всегда нужна опора», - отметила она.

«Главное - не фасады, ямы на дорогах, а люди, которым это мешает жить. И в наших силах, партийцы, объединиться и изменить жизнь простых людей к лучшему», - сказала она, обращаясь к собравшимся.

Елена Полонская отметила, что благодаря слаженным действиям между органами исполнительной и законодательной власти и при постоянной поддержке губернатора город сегодня получает значительные финансовые средства, в том числе, на реализацию национальных проектов. По ее словам, «можно добиться результатов, которыми горожане смогут гордиться».

Она напомнила, что была назначена на пост главы города 5 месяцев назад, и тогда для нее это был огромный кредит доверия. Заверила также, что готова работать «много, активно и честно».