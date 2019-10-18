Александр Голышев: Туристическое сообщество приняло новые правила для экскурсий в Псковском кремле

11:41, 18 октября 2019, ПАИ

Туристическое сообщество приняло идею о новых правилах экскурсионного обслуживания в Псковском кремле. Об этом сообщил руководитель Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев в ходе пресс-конференции 18 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Новые правила предусматривают, что с 1 декабря экскурсоводы, которые не являются сотрудниками Псково-Изборского музея-заповедника, должны заплатить за работу в Псковском кремле. С прейскурантом можно ознакомиться здесь >>>

Александр Голышев отметил, что стоимость посещения кремля увеличится примерно на 20-30 рублей с человека. Кроме этого, в заповеднике вводится институт внештатных экскурсоводов.

Также с 1 декабря попасть в Псковский кремль можно будет только через башню Святых ворот.