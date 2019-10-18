Отец обстрелянного из винтовки с оптическим прицелом подростка обратился к псковскому губернатору

12:01, 18 октября 2019, ПАИ

Житель Великих Лук Вадим Ефремов обратился к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за помощью. По его мнению, подозреваемый в стрельбе по детской площадке, может получить слишком мягкое наказание. Свое обращение к главе региона мужчина разместил на сайте Ведерников.рф.

Прогулка во дворе едва не закончилась трагедией 16 июня 2019 года. Подростки играли в футбол у дома №9 по улице Дружбы. По словам отца одного из детей, злоумышленник «открыл сафари», используя для этого «пневматическую винтовку турецкой сборки» с оптическим прицелом. «Зная характеристики и мощность своей винтовки с оптическим прицелом, преступник прямо желал смерти моего ребенка, делал всё для того, чтобы наступил летальный исход (целился и стрелял в область сердца). Преступник выстрелил в моего сына свинцовой пулей длинной 5.2 мм, шириной 4.5мм (данные из экспертизы). В результате этого мой сын получил проникающее пулевое ранение грудной клетки слева, сквозное ранение нижней доли левого легкого, проникающее ранение левого желудочка сердца, гемоперикарда, гемоторакса слева», - написал Вадим Ефремов.

Он уточнил, что повод обращения — слишком мягкое наказание для подозреваемого - «мне сказали, что он получит за такое лет 6».

«Если бы не профессионализм врачей и людей, оказавшихся на тот момент возле моего ребенка, моего сына сейчас уже бы не было в живых. В данное время по вине этого преступника мой сын стал инвалидом. Я считаю, что этот человек заслужил более серьезное наказание за такое тяжкое и циничное по отношению к моему ребенку преступление, а не 6-8 лет. Ведь он покушался умышленно на жизнь детей», - настаивает отец подростка.

Михаил Юрьевич, у Вас тоже есть дети, и хоть на минуту представьте себя на моем месте! После этого скажите, какое наказание должны заслуживать такие «люди», которые покушаются на жизнь и здоровье детей. Этот человек до сих пор не раскаивается. Он нанял себе нескольких адвокатов, даже не извинился. К ребенку, которого хотел убить, не проявил никакого сочувствия и какого-либо участия в его реабилитации. В данное время я борюсь за дальнейшее физическое и психологическое здоровье ребенка, при этом несу большие материальные затраты. Теперь чтобы, хотя бы частично восстановить здоровье ребенка, требуется немалое количество сил и средств», - сообщил Вадим Ефремов.

Он уточнил, что хотел бы видеть показательный суд «так как в последнее время всё чаще и чаще совершаются преступления против жизни и здоровья детей» и попросил главу региона взять под личный контроль это уголовное дело.