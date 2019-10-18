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Экономика

Денис Мантуров: В развитии Псковской области необходимо задействовать все потенциальные ресурсы

В развитии Псковской области необходимо задействовать все потенциальные ресурсы, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Речь об этом зашла 18 октября на совещании по проекту индивидуальной программы социально-экономического развития региона, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Денис Мантуров напомнил, что программа социально-экономического развития области обсуждается не в первый раз, к 8 ноября документ должен быть внесен на рассмотрение правительства. «По итогам сегодняшнего совещания мы должны выработать консолидированную позицию», - добавил он, отметив, что регионы, не соответсвующие среднероссийским параметрам, и Псковская область в их числе, могут рассчитывать на выделение дополнительных 10 млрд рублей.

В ходе рабочего визита в Псковскую область куратор региона Денис Мантуров успел побывать на предприятии «Псковпассажиравтотранс» и посетить особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Моглино», где ему представили проекты по развитию территории. Министр также ознакомился с продукцией псковских предприятий.

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