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Общество

Сделавший необычную находку блогер снова решил «порыбачить» в водах Псковы

Марк Мордовцев с "уловом". Фото со страницы автора "ВКонтакте"

20 октября Youtube-блогер из Санкт-Петербурга Марк Мордовцев, с помощью магнита сделавший необычную находку в водах реки Псковы, снова решил «порыбачить». Как сообщил Псковскому агентству информации сам «рыбак», вместе с братом он приехал в Псков, чтобы обследовать реку с магнитом помощнее - силой сцепки 500 кг.

«Мы начнем в том же месте, на Золотой набережной, и вдоль реки Псковы пойдем, в сторону Гремячей башни», - рассказал Марк Мордовцев.

В начале октября он достал интересный предмет в русле реки Псковы возле Кремля. Находка весила порядка 100 кг, скорее всего, это часть фонарного столба. Тяжёлый «улов» пришлось оставить на берегу. Также «рыбак» в прошлый раз выудил в реке часть кованой ограды моста и вещицу, похожую на топорик.

Профессиональные дайверы находили в реках, протекающих на территории Пскова, кошельки, права, сумки, солнечные очки, фитнес-браслеты, нательные крестики, ружья времён Великой Отечественной войны, гранаты, патроны.

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