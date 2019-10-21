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Общество

Пожарная автоцистерна поступит в Псковскую область в рамках нацпроекта «Экология»

В Псковскую область в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» поступит пожарная автоцистерна. Она установлена на базе автомобиля «Урал» и рассчитана на 6 тысяч литров воды. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, на приобретение данной лесопожарной техники из федерального бюджета выделены около 6 млн рублей.

Спецавтомобиль будет оснащён пожарно-техническим оборудованием и специализированным инструментом. На технике к месту возгорания могут добраться 6 человек личного состава. Спецтранспорт предназначен для тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, доставки к месту вызова боевых расчетов, огнетушащих веществ и пожарно-технического вооружения.

Планируется, что автоцистерна поступит в противопожарный лесной центр Псковской области в конце октября. Поставит спецтранспорт завод пожарных автомобилей «Спецавтотехника».

В этом году Псковская область в рамках нацпроекта «Экология» уже получила 11 лесопатрульных комплексов на базе автомобилей повышенной проходимости ГАЗ, а также четыре колесных трактора и два плуга для проведения профилактических работ по предотвращению лесных пожаров. Общая стоимость техники превысила 30 млн рублей.

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